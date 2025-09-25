2025年9月23日、来年Netflixにて配信予定のアニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」のティザーPVとキャストが公開され、中国のネットユーザーから注目を集めている。「ジョジョの奇妙な冒険」は、荒木飛呂彦氏の漫画が原作。ジョナサン・ジョースターとディオ・ブランドーという2人の少年の出会いを起点に、ジョースター家の血脈と因縁を描き出す壮大な物語だ。1987年より週刊少年ジャンプにて連載開始され、コミ