モーニング娘。'25の 横山玲奈(24)がメニエール病急性増悪と診断されたことを公表した。25日にハロー！プロジェクトの公式サイトを通じて明かされた。同サイトで「いつもハロー！プロジェクト及びモーニング娘。'25を応援していただき、ありがとうございます。メンバーの横山玲奈ですが、8月上旬より耳の不調が続き、病院の診察にて突発性難聴の兆候が見られたため加療を続けながら活動してまいりました。ところが先週よりめま