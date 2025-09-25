とろサーモン久保田かずのぶ、ウエストランド・井口浩之が２４日、テレビ朝日「動画、はじめてみました」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した。同局「耳の穴かっぽじって聞け！」でＭＣを務める２人のトークを公開。井口は、久保田が他の番組で後輩のネルソンズ・青山フォール勝ちの不義理を訴えていた件に言及。久保田は「ネルソンズの青山をもう切りました」と答えて、笑わせた。井口が「あれからは大丈夫ですか？和解し