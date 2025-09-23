ニューストップ > 国内ニュース > 教員が学生に土下座促す、愛知の豊田工業高専、「不適切」と認める 高等専門学校 校長 ホームページ 愛知県 教員が学生に土下座促す、愛知の豊田工業高専、「不適切」と認める 2025年9月23日 14時29分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 愛知県の豊田工業高専で教員が学生に土下座をさせたことが分かった 6月実施の実習科目で、教員が「再実験実施の条件」として促したという 同校は「極めて不適切な指導」と認め、サイトに経緯を記した文書を掲載した 記事を読む おすすめ記事 山口智子『ぐちバカリ』で際立った“大御所仕草”に戸惑いの声…「MC遮り」「足組み扇子」で毒舌連発 2025年9月22日 20時15分 噂のオチは常に「当せん者は島から出て行った」…ジャンボ宝くじ「1等前後賞6億円」が“バラ”で出た「種子島」の顛末 2025年9月23日 8時0分 私の留守中に夫が呼んでた“いかがわしいお姉さん”の正体にア然…「幼稚園で見たことある！」 2025年9月21日 15時45分 【テレ東が回答】『孤独のグルメ』 老舗温泉旅館が3年前のロケで受けた“不義理”を告発…広報が明かした「真相」 2025年9月22日 19時45分 「性交しています」奥尻島から函館に来て10代女性にみだらな行為 農業の男（48）を逮捕 函館市 2025年9月23日 4時8分