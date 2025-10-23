全国高等専門学校連合会は10月11、12日の2日間「第36回全国高等専門学校 プログラミングコンテスト（高専プロコン）」本選を、島根県松江市で開催した。競技・審査の結果、競技部門では八戸工業高等専門学校のチーム「八億戸高専」が優勝。課題部門では、鳥羽商船高等専門学校の「しらせーる―持続可能で環境配慮型のシラス漁支援システム―」、自由部門では、熊本高等専門学校 熊本キャンパスの「CPR BEAT―命をつなぐ、心肺蘇