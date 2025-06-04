東京からもお伝えしましたが、きのう行われた韓国の大統領選挙で、李在明新大統領が誕生しました。今後の韓国と日本、そして富山との関係に何を期待するのか。県内に住む韓国人、そして韓国とのつながりが深い県関係者の声を吉田記者がお伝えします。李在明新大統領「内乱を確実に克服し、国民が（軍に）託した銃刀で国民を脅かす、軍事クーデターが二度とないようにする」李在明新大統領は、尹前大統領による非常戒厳