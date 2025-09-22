ËèÇ¯8·î½ªÈ×¤Î3Æü´Ö¡¢¿·½ÉÉûÅÔ¿´¤Î°ì³Ñ¤¬¥á¥é¥á¥é¤ÈÇ³¤¨¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°²ñ¼ÒÂÐ¹³¤Î¤É¼«ËýÂç²ñ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£55³¬·ú¤Æ¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¡¢¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î³«¶È´Ö¤â¤Ê¤¤1975Ç¯¤«¤é¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤±¤ë3Ç¯´Ö¤ÎÃæÃÇ¤ò¤Ï¤µ¤ó¤ÇÂ³¤¯¤³¤ÎºÅ¤·¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÂè48²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¡×¡ÖËàÅ·Ï°¤ÎÏ¼¤Î¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµðÂç¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤é¤ì¤Æµ×¤·¤¤¤³¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤³10