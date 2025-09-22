¥¿¡¼¥ê¡¼²°¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤¬²ñ¾ì¤òÍÉ¤é¤·¡¢Í¹ÊØ¶ÉÄ¹¤Î¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤ËÂç¶½Ê³¡ª¡ÈËàÅ·Ï°¤Î¥³¡¼¥Á¥§¥é¡É¡Ö»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«Ëý2025¡×ÂçÇ®Àï¥ì¥Ý¡¼¥È
ËèÇ¯8·î½ªÈ×¤Î3Æü´Ö¡¢¿·½ÉÉûÅÔ¿´¤Î°ì³Ñ¤¬¥á¥é¥á¥é¤ÈÇ³¤¨¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°²ñ¼ÒÂÐ¹³¤Î¤É¼«ËýÂç²ñ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
55³¬·ú¤Æ¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¡¢¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î³«¶È´Ö¤â¤Ê¤¤1975Ç¯¤«¤é¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤±¤ë3Ç¯´Ö¤ÎÃæÃÇ¤ò¤Ï¤µ¤ó¤ÇÂ³¤¯¤³¤ÎºÅ¤·¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÂè48²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¡×¡ÖËàÅ·Ï°¤ÎÏ¼¤Î¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµðÂç¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤é¤ì¤Æµ×¤·¤¤¤³¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤³10Ç¯¤Û¤É¤Ç¡¢¹¥»ö²ÈÏ¢¤¬SNS¤Ç½Ö»þ¤Ë³È»¶¤¹¤ëÀ¸Ãæ·Ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÆ±»Î¤Î¿ÆËÓ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°è¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿¿Íµ¤¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2012Ç¯¤«¤é·ç¤«¤µ¤º¤³¤ÎÇ®Àï¤ËÂ¤ò±¿¤Ö½ÅÅÙ¤Î¤É¼«Ëý¥¢¥Ç¥£¥¯¥È¤ÎÉ®¼Ô¤¬¡¢8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿º£Ç¯ÅÙ¤ÎÇ®Àï¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤³¤³¤Ë¶Å½Ì¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë²ñ´ü¤Î¤¦¤Á¡¢¿å¡¦ÌÚÍË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëºÇ½é¤Î2Æü¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÍ½Áª¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢Î¾Æü¤«¤é¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Àº±Ô·×20ÁÈ¤¬¶âÍË¤Î·èÀï¤ËÎ×¤à¤È¤¤¤¦·úÉÕ¤±¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤³¤¦¤Ë¤âÃ±¤Ê¤ëÁÇ¿Í¤Î¥«¥é¥ª¥±Âç²ñ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤¦¡£½é¤á¤Æ¸½ÃÏ¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÌÜ¤ò¤Ò¤óÇí¤«¤»¤ë¤Î¤¬¡¢¤½¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡£¤³¤Î¥Ó¥ë¤ÎÃÏ²¼1³¬ÉôÊ¬¤Ë¹¤¬¤ë²°³°¶õ´Ö¡¢¡Ö55HIROBA¡×¤ËÀß¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡×¤Ë¤âÈæ¸ª¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢²»¶Á¤â¾ÈÌÀ¤â¥×¥í»ÅÍÍ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤ò¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤´¤È¤¯¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬¼«Í³¼«ºß¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´ñÀ×¤ò²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
Í£°ìÌµÆó¤Îº×Åµ¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ëÍ×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÃÅ¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤Ë±þ±çÃÄ¤¬ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Íá¤Ó¤»¤«¤±¤ëËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î»æ¿áÀã¡£¤³¤ì¤¬²¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³Æ¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¤ÇºÛÃÇ¤·¤¿»æÊÒ¤¬¶¡½Ð¤µ¤ì¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£µðÂç¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê±é½Ð¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤³¤Î¥Ó¥ë¤ËÆþµï¤¹¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¤Î¤ß¡£³Æ»ö¶È¼Ô¤«¤éºÇÂç3ÁÈ¤Þ¤Ç¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼²ÄÇ½¤À¡£²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ÒÆâÍ½Áª¤Î»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¤âÊ¹¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºÅ¤·¤ò¥Þ¥ó¥Í¥ê¥º¥à¤«¤é±ó¤¶¤±¤ë½¨È´¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢·è¾¡¤Ç°ìÅÙ3°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ð¾ì¼Ô¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î5Ç¯´Ö¤ÏÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸·³Ê¤Ê¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥á¥ó¥Ä¤Ð¤«¤ê¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬ºîÍÑ¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª¤ÎÌÏÍÍ¤«¤é¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£½éÆü¤Ï46ÁÈ¡¢2ÆüÌÜ¤Ï47ÁÈ¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Äù¤á¤Æ93ÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢ÏÈ¤ò¾å²ó¤ëÂ¿¤¯¤Î½Ð¾ì´õË¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢½é¤ÎÃêÁª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¶áÇ¯¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÀË¤·¤¯¤â·è¾¡¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¥¢¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤è¤¦¡£
»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«Ëý¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯·è¤Þ¤Ã¤ÆÍ½Áª½éÆü¤Î°ìÈÖ¼ê¤ò¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Î±¿±Ä¸µ¤Ç¤¢¤ê¥Ó¥ë¤ÎÂç²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ò»°°æ¥Ó¥ëÉÔÆ°»º¡Ó¤È¡Ò»°°æÉÔÆ°»º¥Ó¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ó¤Îº®À®¥Á¡¼¥à¤¬Ì³¤á¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢DA PUMP¡ÖU.S.A.¡×¤Ç¥ÉÇÉ¼ê¤Ë¤½¤Î½ÅÀÕ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÒÅìµþ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ó¤Ï¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢Æ±¼Ò¤Î¤ª²È·Ý¤È²½¤·¤¿¥±¥Ä¥á¥¤¥·¡ÖÆ®¤¨¡ª¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¤òÈäÏª¡£¥¹¡¼¥Ä¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó10Ì¾¤¬²Î¤¤ÍÙ¤ë¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¥ì¥²¥¨¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¿·½É¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤Î¶¸Áû¤òÁÉ¤é¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î¤Î¤É¼«Ëý¤ËÅÒ¤±¤ëÇ®ÎÌ¤Ë¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£ËÜÊª¤Î¥±¥Ä¥á¥¤¥·¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤¬¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤Î¤¬½¬¤ï¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î³«±éÁ°¡¢¡Ö¥±¥Ä¥á¥¤¥·¤Î½ÐÈÖ¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤·¤Ü¤ê¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤ÈÆ±¼Ò¤Î¼ã¤¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ê¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï°û¿©Å¹¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¥Ó¥Ë¡¼¥ëÊñÁõ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ª¤·¤Ü¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ª±é¸å¡¢Î§µ·¤Ë¼ÒÄ¹¤¬²ó¼ý¤ËÍè¤¿¡Ë¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Ñ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ò¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìºòÇ¯¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ¤¬ÌÀ¤±¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ð¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¥ß¥Ã¥¡¼¡×¤Ï¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤òÊ¨Æ¤µ¤»¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¤¦¤é¼ã¤½÷»Ò¤¿¤Á¤¬Èô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤ÊÁÊµáÎÏ¤ò°×¡¹¤ÈÄ¶±Û¤·¡¢¿ÍÎà¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤Îº¬¸»¤Ë¤¹¤é»×¤¤¤òÃÚ¤»¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ÂÂ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
²¶¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¡×¤ÎÍ½ÁªÄÌ²á¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þ¡¢»×¤ï¤ºÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤Î¿ô½½Ç¯¤ÇºÇÂçµé¤È»×¤ï¤ì¤ëÂçÀ¼¤Ç¡ÖÍè¤¿¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¶«¤ó¤À¤«¤é¤Ê¡£¤â¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é»à¤Ì¤Þ¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ç¤«¤¤À¼½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡¢¤¿¤Ö¤ó¡£
ºòÇ¯¤ÎYOASOBI¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡ÊÅöÁ³ºÇ¹â¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²ó¡¢Èà½÷¤¿¤Á8Ì¾¤¬Ä©¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢CUTIE STREET¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£
Â¨Åú¤·¤è¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¡¢¤À¤á¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¥ª¥Ã¥±¡¼¡ª¡¡Á´¹ÎÄê¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¤ÏÀµµÁ¡ª
¤³¤³¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±É®¼Ô¤Î¤´¤¯¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶³´¤òÈäÎò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªµö¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨»ê¹â¤¿¤ë¥¹¥¿¥Ð¤Ë¡¢²¶¹¥¤ß¤Î¿¿¤óÃæÊ¬¤±¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Î»Ò¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÈ¿Â§¡ª¡¡·ì°µ¾å¤¬¤Ã¤Æ»à¤Ì¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤ì¤¾²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡ª
¡Ä¡Ä¼è¤êÍð¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´°Á´¤ËËþÂ¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÇ³¤¨¿Ô¤¤¿¤ó¤Ç¤³¤ì¤Ë¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò½ª¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¹¤é»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë½÷À¼«¿È¤Ï¤½¤ì¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤â¤¦¾¯¤·¤Ð¤«¤ê¡¢¼¹É®¤òÂ³¤±¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡£
¤³¤³¤Ç»×¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë·²Éñ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢Âç²ñÅöÆü¤Þ¤Ç½Å¤Í¤Æ¤¤¿Îý½¬¤ÎÍÍ»Ò¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢Ç¾Æâ¤Ë¤Ï¡Ø¥ê¥ó¥À¥ê¥ó¥À¥ê¥ó¥À¡Ù¤ä¡ØÝ¯¤Î±à¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸Êª¤ÎÀÄ½Õ±Ç²è¤¬¾¤´¤µ¤ì¡¢ËÍ¤Î¿´¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¤¾ì½ê¤òº£¤Ç¤â¤Þ¤À¤·¤á¤Ä¤±¤ë¤Î¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÃË½÷º®À®¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÈ®Þã¤È¤·¤¿ÌöÆ°¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¶»¤Î±ü¤Ë¤Ï´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤²½³ØÀ®Ê¬¤¬¥É¥¯¥É¥¯¤ÈÊ¬Èç¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼ÒÆâÎø°¦¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¾¡¼ê¤ÊÌÑÁÛ¤¬À¹Âç¤Ë¤È¤°¤í¤ò´¬¤¯¤Î¤À¡£
º£Ç¯¤ÎÍ½Áª¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÒÅìµþ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ó¤Î¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡Ö¤¸¤ç¤¤¤Õ¤ë¡×¡¢¡Ò¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¯¥í¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ó¤ÎBE:FIRST¡ÖSailing¡×¡¢¡Ò»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ó¤ÎNEWS¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê¡×¡¢¡ÒJTB¡Ó¤ÎÍò¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥¢¥Ã¥È¥Ï¡¼¥È¡×¡¢¤½¤ì¤«¤é¡Ò»°°æ¥Û¡¼¥à¡Ó¤ÎSMAP¡ÖSHAKE¡×¤Ê¤É¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤¬Â¿¤¤¤Ê¡Ë¡£Èà¤éÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÇ®±é¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤¢¡¢20Âå¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤ËÃ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
º£²ó¤ÎÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¡£
¡Ò¿Ê¸¦¥¢¥É¡Ó¤Î4¿Í¤¬²Î¤¦°ÉÎ¤¡ÖÈá¤·¤ß¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤ÎÀº²Ú¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤Î¶Ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥æ¡¼¥í¥Ó¡¼¥È¤Ã¤Ý¤¤¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¬¡¼¥ëÉ÷¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤òÈ±¤Ë´¬¤¤¤¿ËÑëÄ¤ÊËÜ¿Í¤¿¤Á¤ÏÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ËÒ²ÎÅª¤Ê¾Ð´é¤ò¤Õ¤ê¤Þ¤¡¢µÒÀÊ¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï²¶¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤«²¿¤«¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï»Ê²ñ¼Ô¤Î¤È¤³¤í¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ²¿¤«ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¥«¥é¥ª¥±¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡£
·ë¶É¡¢¤·¤Ð¤é¤¯½ÐÈÖ¤òÃÙ¤é¤»¤Æ»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤ÈÁêÀ®¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤ËÈà½÷¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤Ã¤¿Ä°½°¤«¤é¡¢ÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂç³åºÓ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤Ç¤¢¤ë¡£Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¡£
¡Ò¥¦¥§¥Ö¥¹¥¿¡¼¡Ó¤Îµ×ÊÝÅÄÁáµª¡Ö°ÛË®¿Í¡Á¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Á¡×¤Ë¤Ï¡¢¿·µ¡¼´¤ÎË¨²ê¤ò¸«¤¿¡£Àð»Ò¤Ë¥·¥ë¥¯¤ÎÄ¹¤¤ÉÛ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ù¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¾®Æ»¶ñ¡Ê¥Ù¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡Ë¤òÎ¾¼ê¤Ç¤Ï¤¿¤á¤«¤»¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¡£¥¨¥¥¾¥Æ¥£¥Ã¥¯¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¿·µ¡¼´¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢±éÉñ¤ÎÊý¤ËÀì¿´¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤È¤Îµ÷Î¥¤¬»þ¤Ë±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤ëÀ¼ÎÌ¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï¥¤¥ó¥«¥à¤ò»È¤¦Êý¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î¿Ê²½¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¼¡²ó¤Ï¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¡ÖÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ò¥¢¥Õ¥é¥Ã¥¯À¸Ì¿ÊÝ¸±¡Ó¤Î±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ÖFirst Love¡×¡¢¡Ò¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¡Ó¤Îµ´Â«¤Á¤Ò¤í¡Ö·î¸÷¡×¡¢¡Ò¤¢¤È¤é¤¹Æó½½°ì¡Ó¤ÎÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡Ö¥Ó¥Ó¥Ç¥Ð¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢Í½Áª¤òÄÌ²á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤Û¤É¤ÎÌ¾¾§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢Í½Áª¤Ç¤Ï¼Ü¤ÎÅÔ¹ç¾å¥ï¥ó¥³¡¼¥é¥¹¤Î¤ß¤À¤¬¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥³¡¼¥é¥¹¤ò²Î¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·è¾¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í½Áª¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¸«¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«Ëý¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ê¤Î¤À¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¡¢Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ÌÔ¼Ô¤¿¤Á20ÁÈ¤¬½¸¤¦·èÀï¤Î¶âÍËÆü¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
ÈéÀÚ¤ê¤Ï¡¢¡Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ó¤ÎRADWIMPS¡ÖÀµ²ò¡×¡£³Ø¥é¥ó¤ò¤Þ¤È¤¤Çò¤¤È´¬¤¤òÄù¤á¤¿±þ±çÃÄ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼ÂÄ¾¤½¤¦¤ÊÀÄÇ¯¡Ê¤È¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ÉÔÏÇ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡Ë¤¬¡¢Çò¤¤Y¥·¥ã¥Ä¤Ê¤¤¤·¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¤¤¤¦Ãæ¹â¤ÎÀ©ÉþÉ÷¤Î°áÁõ¤ÇÅý°ì¤·¤¿½ãËÑ¤Ê¾¯Ç¯¾¯½÷5Ì¾¡Ê¤È¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼ÂºÝ¤Ï¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¡Ë¤ò½¾¤¨¡¢¥¤¥Î¥»¥ó¥¹¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¿·³¤À¿¤ÎÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¸½Á°¤¹¤ë¡£
¡Ò¿·½É»°°æ¥¯¥é¥Ö¡Ó¤Î»ÙÇÛ¿Í¤Ë¤è¤ëUru¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡×¤Ï¡¢º£Ç¯64ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢Ëü´¶¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ò»°°æÉÔÆ°»º¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¡Ó¤ÎEXILE¡ÖÆ»¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏEXILE TRIBE¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡ÊÌîÊë¤À¤È¤Ï»×¤¦¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¡¢¼ÒÌ¾¤Î¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¤È¤«¤±¤Æ¤Þ¤¹¡Ë¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£À¾¿·½É¤¬ÃæÌÜ¹õ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª
¡Ò»°°æ¥Û¡¼¥à¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ó¤ÎÃËÀ¤¬²Î¤¦AI¡ÖStory¡×¤Ï¡¢Í½ÁªÃÊ³¬¤«¤éÍ¥¾¡¸õÊä¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤â¡¢Æ²¡¹¤¿¤ë²£¹ËÁêËÐ¡£½ã¿è¤Ë²Î¾§ÎÏ¤À¤±¤Ç¥Õ¥ë¥³¡¼¥é¥¹¤Î¼Ü¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤È¤Ï¡¢ÁÇ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥¦¥ë¤Î»½¼¼¼¼ÆâÂÎ°é´Û¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢¼ÂÎÏÇÉ´ÚÎ®¥Ð¥é¡¼¥É¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò´Ñ¤¿¤è¤¦¤Ê½¼¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ò¥Æ¥¯¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ó¤ÎÀ»µ²ËâII¡ÖÃÏ¹ö¤Î¹ÄÂÀ»Ò¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜÇ¯ºÇ¹â¤Îµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¡¢2ËÜÂ¤Î´½²³¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÈâ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¡¢´°àú¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤Î¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡£ºòÇ¯¤âÆ±¤¸Ê±Áõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿³Õ²¼¤Ï¡¢ËÜ²È¤Î¡Ö¤ªÁ°¤â¡Á¿Í·Á¤Ë¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¡ª¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¤ªÁ°¤â¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤ò¶«¤Ó¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡¢À¾¿·½É³¦·¨¤Ç¤ÏÉ÷Êª»í¤Î¤´¤È¤²Æ¤Î¸µµ¤¤Ê¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Îµ¶³Õ²¼¤Ë¤Ï¡¢ÆóÂåÌÜÂçÊ¿¥·¥í¡¼¤ò½±Ì¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¶»¤ËÂç¤¤Ê°ì¤ÄÌÜ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿³Õ²¼¤Î°áÁõ¤Ï¡¢ÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¤Î³ÑÀî±Ç²è¡Ø¤Í¤é¤ï¤ì¤¿³Ø±à¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊö´ßÅ°¤¬²ø±é¤·¤¿¡ÖÀ±¤ÎËâ²¦»Ò¡×¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤·¤í¡¢¤¢¤Î±Ç²è¤Î¥í¥±ÃÏ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¤³¤Î¿·½É»°°æ¥Ó¥ë55HIROBA¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤¢¡¢¶öÁ³¤Î°ìÃ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ò»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡Ó¤ÎDREAMS COME TRUE¡ÖÂçºåLOVER¡×¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Î½÷À¤ÈÀÄ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤ÎÃËÀ¤Ë¤è¤ë¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡£ÆÃ¤Ë¡¢µÈÅÄÈþÏÂ¤Î²»°è¤Ç²Î¤¦ÃËÀ¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£ÃæÈ×¤«¤é¤Ï¡¢Âçºå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ËÊ±¤·¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Î¥·¥ç¡¼¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤ÇËèÆü¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡ª¡¡Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¤Ð¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Ï¡¢ËüÇîÆÈ¼«¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¤Ú¡ª¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¤À¡£
¡Ò¥Ù¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¡Ó¤Îµ×ÊÝÅÄÍø¿¡ÖLOVE RAIN¡ÁÎø¤Î±«¡Á¡×¤â¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¡£¥¢¥Õ¥í¤Î¥«¥Ä¥é¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¡ù¥Þ¥ó¤Î¤´¤È¤Æó¿ÍÁÈ¤Ï¡¢¤½¤Î¿å¾¦Çä¤Ã¤Ý¤µ¤¬²û¤«¤·¤¯³Ú¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤¼¤Ò¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¤Ç´Ñ¤¿¤¤¤â¤Î¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÅ·°æ¤Ç¡¢Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬²óÅ¾¤¹¤ë¤Î¤ò¸¸»ë¤·¤¿¡£
¡ÒÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡Ó¤ÎMISIA¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á feat. HIDE¡ÊGReeeeN¡Ë¡×¤Ï¡¢¼î¶Ì¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ò»°°æ¥Û¡¼¥à¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ó¤ÎAI¡ÖStory¡×¤ÈÁÐàú¤òÀ®¤¹¡£¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼»æ¿áÀã¤¬Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡¢É®¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¹ÈÇò¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜÊª¤ÎMISIA¤¬²Î¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ê¥ß¥Öº½Çù¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
·è¾¡¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢ÆþÇ°¤Ë¶Ê½ç¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¥é¥¹¥È4¶Ê¤Î¿¬¾å¤¬¤ê¤Î¹âÍÈ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤óËÜÅö¤ËÌµÎÁ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤È¶²¤ìÆþ¤ë¤Û¤É¤Î½¼¼Â´¶¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÒÅìµþ¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¹©¶È¡Ó¤ÎMrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢ÃæÇ¯3¿Í¤¬¤³¤Î³Ú¶Ê¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤«¤é¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¥ß¥»¥¹¤¬ÆâÂ¦¤ËÈë¤á¤¿¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤ÎÌîÀ¤ò¸«»ö¤ËÁ°·Ê²½¤µ¤»¤¿¡£
¤â¤·¤â¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬¥ß¥»¥¹¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¸½¼Â¤Ë¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤½¤Î²óÅú¤ò¡¢É®¼Ô¤Ï¤³¤Î¥È¥ê¥ª¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£´ÓÏ½¤¢¤ëÂÎ·Á¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤¬¸å¤í¤ò¸þ¤¯¤È¡¢¤½¤Î¸ª¤Ë¤Ï¡¢Âç¿¹¸µµ®¤Ê¤é¤Ì¡ÖÂçÀ¹¤â¤É¤¡×¤Ê¤ëÌ¾»¥¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¥¤¥ó¥ÉÄê¿©¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡Ò¥¿¡¼¥ê¡¼²°¡Ó¤Ï¡¢»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«Ëý¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ±Å¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¹áµ¤¤òÊü¤Ä²°¹æ¤Ç¤¢¤ë¡£²¿¤·¤í¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬¶õ¤¯¤Î¤ò10Ç¯¤°¤é¤¤¤À¤«ÂÔ¤ÁÂ³¤±¡¢»°°æ¥Ó¥ë¤Ë½ÐÅ¹¤·¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¿·½É¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë¤Ë½ÐÅ¹ºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÅ¹¤Ï²¹Â¸¡£¤³¤ó¤ÊÀïÎ¬¡¢¤â¤·¤â¥³¥ó¥µ¥ë¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤É¤ä¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼ÒÄ¹¼«¿È¤¬¤Î¤É¼«Ëý¤Ë½Ð¾ì¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢ºòÇ¯¤Ï¡¢À¶¿åæÆÂÀ¡Ö²½¾Ñ¡×¤Ç¸«»ö¤Ë½àÍ¥¾¡¤ò³ÍÆÀ¡£¤Æ¤Ã¤¤ê¡¢·Ð±ÄÅªÈ½ÃÇ¤«¤é¤³¤ì¤Ç¡Ò¥¿¡¼¥ê¡¼²°¡Ó»°°æ¥Ó¥ëÅ¹¤ÎÅÁÀâ¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¡¢½ê´ü¤ÎÌÜÅª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤«¤é¤âÂàµî¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥µ¡¼¥¬¤Ï½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼ÒÄ¹¤ËÂå¤ï¤ê¡¢Á÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯Æþ¼Ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¿Í¡£Ä¾Á°¤Þ¤ÇÅ¹¤ÇÆ¯¤¡¢Ã±¿È¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Èà¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢nobodyknows¡Ü¡Ö¥³¥³¥í¥ª¥É¥ë¡×¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¤«¹¥¤ó¤Ç²Î¤ï¤ì¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢¥ó¥»¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜÍè¤Ï5¿Í¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¥Þ¥¤¥¯¥ê¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥½¥í¤ÇÄ©¤ó¤ÀÈà¤Ï¡¢À¼¿§¤ò¶î»È¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÌÀ³Î¤Ë²Î¤¤Ê¬¤±¤ë¡£¤·¤«¤â¤³¤Î¶Ê¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤4¾®Àá¤Ç¼¡¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¹²¤¿¤À¤·¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¹¤®¤ë¤³¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Èà¤ÏÆñ¤Ê¤¯¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¡Ó¤Îglobe¡ÖDEPARTURES¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËËèÇ¯ÄÌ¤¦¿ô´ó¼Ô¤ò¶¸´î¤µ¤»¤¿¡£ºòÇ¯¡¢²Ú¸¶ÊþÈþ¤È¾®¼¼Å¯ºÈ¤È¤·¤Æ¡ÖI¡Çm Proud¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤¬¹çÎ®¤·¡¢globe¤ò·ëÀ®¡£Î¥º§¸å¤ÎTK¤ÈKEIKO¤Î¶¦±é¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤Ç¤â¤³¤³¤À¤±¤À¡ª
ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ô¥¢¥é¥ó¥¹¤ÎºÆ¸½ÅÙ¡£ÆÃ¤ËTK¤È¥Þ¡¼¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤äÈ±·Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤Õ¤ê¤Þ¤¯¥à¡¼¥É¤¬¤Þ¤ë¤Ã¤¤êËÜÊª¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤Æ²ñ¾ì¤òïèÊâ¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢ÁÇ¤Ë¤ÏÌá¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¯¡¼¥ë¤Ë¿¶Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£¾®¼¼¤ÎÁà¤ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¡¢¼Âµ¡¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤¬¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÃé¼Â¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¹©ºîÊª¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£²¿¤À¤½¤ì¡¢¤¹¤²¤¨¡£
³Ú¶Ê¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢TK¤Ï¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤ò¥é¥Ã¥¯¤«¤é¼è¤ê³°¤·¡¢¥â¥ó¥¿¥ì¡¼¤Î¥¸¥ß¥Ø¥ó¤è¤í¤·¤¯Íð»¨¤Ë°·¤¤½Ð¤¹¡£¤½¤³¤ËÍá¤Ó¤»¤«¤±¤é¤ì¤ë¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¤Î»æ¿áÀã¡ª »æ¿áÀã¡ª »æ¿áÀã¡ª µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤Î»Ñ¤Ï»æÊÒ¤ËËä¤Þ¤ê¡¢´°Á´¤ÊÀã¤À¤ë¤Þ¤È²½¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊèÉ¸¤Î¤è¤¦¤ËEOS¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¸Â¤ê¤Ê¤¯¡¢¹ß¤êÀÑ¤â¤ëÀã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î»×¤¤¡ª
Âç¥È¥ê¤Ï¡¢¡Ò¿·½É»°°æ¥Ó¥ëÆâÍ¹ÊØ¶É¡Ó¤Î¾¾Ê¿·ò¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐII¡×¡£¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÉ®¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¥¨¥Ý¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥é¥á¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À5¿Í¤Î¹ø¸µ¥À¥ó¥µ¡¼¥º¤¬ÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Ò¤¿¤¹¤éÄ¹¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤Î³Ú¶Ê¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¸«»ö¤ËÉñ¤¤ÍÙ¤ë¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡¢¡Ê¼ºÎé¤ò½Å¡¹¾µÃÎ¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ°¦¤¹¤Ù¤¤³¤ÎÉ½¸½¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤¬¡Ë¥Ð¥«ÅÂÉ÷¤Î¾®ÊÁ¤Ê¾åÍÍ¤¬¹ßÎ×¡£¾åÍÍ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ã¤Ä¤Ã¤¿¤é¤â¤Á¤í¤ó¶ÉÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¤è¤¦¤ä¤Ã¤È²Î¤¤½Ð¤·¤¿¤½¤ÎÀ¼¤Ï¤«ºÙ¤¯¡¢²»Äø¤â°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅ·Á³¤Ã¤×¤ê¤³¤½¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢ÅÓÃæ¤Ç²Î»ì¤òËº¤ì¡¢¡Ö´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤½¤Î°¦ÕÈ¤È¤¤¿¤é¡£´Å¤¨¤óË·¾·³¤Ï¡¢µÒÀÊ¤òÇú¾Ð¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ß¡¢º£Âç²ñºÇÂç¤Î¶½Ê³¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¤¢¤Ã¤Ñ¤ìµÈ½¡ÅÂ¡ª ¤³¤ì¤¬µýÊÝ¤ÎÍ¹À¯²þ³×¤À¡ª
¼¡¤ËÅìµþ¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢ÊÄ²ñ¼°¤Ï¤³¤ì¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤¦³Î¿®¤ò¿¼¤á¡¢ÅÌÊâ¿ôÊ¬¤ÎÅìµþÅÔÄ£¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤ËÄ¾ÁÊ¤·¤¿¤¤¤È¤¹¤é»×¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Èà¤é¤¬Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤Ï½éÆü¤Î¿åÍËÆü¡£¤½¤ÎÈÕ¡¢É®¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤Î¤É¼«Ëý¥Õ¥ê¡¼¥¯Ãç´Ö¤Ï¡¢Æ±¤¸Æü¤Ë¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¡Ò¥¿¡¼¥ê¡¼²°¡Ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ë²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àè¤Û¤É¤Þ¤ÇÇ®¾§¤·¤Æ¤¤¤¿°ì¿Ínobodyknows¡Ü¤Ï¡¢¹ÃÈå¹ÃÈå¤·¤¯Î©¤ÁÆ¯¤¡¢²æ¡¹¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
É®¼Ô¤é¤¬¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤¨¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÎÙ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿10Ì¾¤Û¤É¤ÎÃÄÂÎµÒ¤Î°ì¿Í¤¬ÆÍÁ³¤¯¤ë¤ê¤È¿¶¤ê¸þ¤¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡¢»Ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¡£¡Ö¤Ï¡¢¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤é¡¢Í¹ÊØ¶É°÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦¡£¶áÎÙ¤ÎÍ¹ÊØ¶É°÷Ãç´Ö¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤µ¤«·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢·ë²ÌÈ¯É½¤âÊ¹¤¯¤³¤È¤Ê¤¯Áá¡¹¤Ë±ã²ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÈà¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î½ÏÇ¯ÃËÀ¤ò»Ø¤µ¤·¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¥Þ¥Ä¥±¥ó¤ÎÁÐ»Ò¤Î·»Äï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¤¤¤¿¾åÍÍ¤È±»Æó¤Ä¤Î´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¿Í¡¢ÊÌ¤Î¶É¤ÎÍ¹ÊØ¶ÉÄ¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¡ª¡¡¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢Ç¾Æâ¤ÎÀ°Íý¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤Î¥«¥Ä¥é¤ò³°¤·¡¢²«¶â¤ÎÏÂÁõ¤«¤éÃåÂØ¤¨¤¿»°°æ¥Ó¥ëÆâÍ¹ÊØ¶ÉÄ¹¤¬¹çÎ®¡£ÁÐ»Ò¤¬ÊÂ¤Ö¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖË½¤ì¤óË·¾·³¡×¤Ë¡Ö¾åÍÍ¤ÏÆó¿Í¤¤¤¿¡©¡×¤È¤«¤¤¤¦²ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¤ÈÌ´ÁÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«Ëý¤Ë´Ø¤·¤ÆÃà°ì¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼Ô¤À¡£¤³¤Î´ñÀ×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡¢¤è¤Ã¤Ý¤ÉÂ®Êó¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢·è¾¡¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥é¥¹¸åÈ¾¤ÇÉñÂæ¤ËÁÐ»Ò¤¬¸½¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¡¢¸ý¤ò¤Ä¤°¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ä¡Ä¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÎÅ¸³«¤ËÌ©¤«¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÈÕ¤Î¡Ò¥¿¡¼¥ê¡¼²°¡Ó¤Ë¤Ï¡¢EXILE¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ò»°°æÉÔÆ°»º¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¡Ó¤ÎÃÄÂÎ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¥Þ¥Ä¥±¥ó¶ÉÄ¹¤ò¸«¤Ä¤±¡¢TAKAHIRO¤«Ã¯¤«¤¬¡Ö°õ»æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÇã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¾å¤º¤Ã¤¿À¼¤ò¤«¤±¤ë¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹¥¤Þ¤·¤¤¸òÎ®¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«Ëý¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
·è¾¡¤ËÏÃ¤òÌá¤½¤¦¡£
¤¦¤Ã¤«¤ê¿¨¤ì¤ë¤Î¤ò¼ºÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¡¢¥²¥¹¥È¤â¹ë²Ú¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Í½Áª½éÆü¤ËÅìµþ½÷»ÒÎ®¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¸µMOON CHILD¤Î¥µ¥µ¥¥ª¥µ¥à¡¢¤½¤·¤Æ¡¢·è¾¡¤Ë¤Ïhitomi¤¬Ë¬¤ì¡¢¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç®¾§¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
hitomi¤Î¥·¥ç¡¼¤Î´Ö¤Ë¡¢ÆÀÅÀ¤¬½¸·×¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë·ë²ÌÈ¯É½¤Ç¤¢¤ë¡£20°Ì¤«¤é½ç¤Ë³Æ¼Ò¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ó¾å¤²¤é¤ì¡¢ÃíÌÜ¤Î3°Ì°ÊÆâ¤Ø¡£
3°Ì¡¢¡ÒÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡Ó¤ÎMISIA¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á feat. HIDE¡ÊGReeeeN¡Ë¡×¡ª¡¡2°Ì¡¢¡Ò»°°æ¥Û¡¼¥à¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ó¤ÎAI¡ÖStory¡×¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1°Ì¤Ï¡¢¡Ò¥¿¡¼¥ê¡¼²°¡Ó¤Înobodyknows¡Ü¡Ö¥³¥³¥í¥ª¥É¥ë¡×¡ª
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®¶¸¤ÏÀäÄº¤Ø¤ÈÃ£¤·¤¿¡£ï£¡¹¤¿¤ëºâÈ¶·Ï´ë¶È¤äÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¸à¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËÍ¥¾¡¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤¿¡Ò¥¿¡¼¥ê¡¼²°¡Ó¤Î²÷µó¤Ë¹æµã¤¹¤ë´ÑµÒ¤¬Â³½Ð¡£¤³¤³¤Ï²ÎÉñ´ìºÂ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ë¡¢À®ÅÄ²°¤ä²»±©²°¤Î¤´¤È¤¡Ö¥¿¡¼¥ê¡¼²°¡ª¡×¤Î¤«¤±À¼¤¬¤½¤³¤éÃæ¤ÇÀä¶«¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¾å°Ì3ÁÈ¤Ï¡¢¸·Àµ¤Ê¤ëµ¬Äê¤Ë¤è¤Ã¤Æº£¸å5Ç¯´Ö¤ÏËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ä¡Ä¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤Îã³°¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³«ºÅ²ó¿ô¤ÎËöÈø¤Ë0¤È5¤¬¤Ä¤¯µÇ°²ó¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ«Çû¤¬¼è¤ÃÊ§¤ï¤ì¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¥¢¥¯¥È¤Ç¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢ºÆÍèÇ¯¡¢2027Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë50²óÂç²ñ¤¬¤½¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤ËÅö¤¿¤ë¡£º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¥³¥³¥í¥ª¥É¥ë¡ª
¤·¤«¤·¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ó¤¸¤ã¤½¤³¤é¤Î5¤ä0¤Î¤Ä¤¯²ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£50¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤ÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ï¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¡¢±¿±Ä¥µ¥¤¥É¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤òÂà¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½êÂ°´ë¶È¤¬»°°æ¥Ó¥ë¤«¤éÂàµî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤â»²²Ã»ñ³Ê¤ò³«Êü¤·¤Æ¡¢¿¿¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñ¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ò¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¡Ó¤ÎÈøºêË¤â¡¢¡ÒÅìµþ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ó¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤â¡¢¡ÒÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¡Ó¤Î¾¾»³Àé½Õ¤â¡¢¡ÒÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óÆüËÜÊÝ¸±¶½°¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ó¤Î¤½¤¨¤ê¤å¤¦¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤È¤á¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤³¤¤¡ª¡¡¿·½É¤Ë¥é¥¤¥Ö¥¨¥¤¥É¤ò¡ª
¡Ä¡Ä²á¸ÆµÛ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤«¤Î¤´¤È¤²¶¤¬²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤«³§ÌÜ¸«Åö¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤ÆÉ¼Ô¤âÂ¿¤«¤í¤¦¤¬¡¢³Æ¼«Æ°²è¤ò¸¡º÷¤¹¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£¤¤¤ä¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î8·îËö¤Ë¡¢À¾¿·½É¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§²¼°æÁð½¨¡Ë