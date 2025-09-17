人気スキンケア発想の美容液ヘアケアブランド「エイトザタラソ ユー」から、サンリオの人気キャラクター「ハンギョドン」とのスペシャルコラボが実現しました。まるで海を泳ぐような愛らしいデザインと、髪も肌もしっとり潤すケア力が魅力の限定アイテムが登場。シャンプー＆トリートメントのキットや詰め替え用、さらにハンド&ボディ用の美容液クリームまで、癒しのバスタイムを叶える特別なラ