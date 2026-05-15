運動不足はこれ1本でOK！20分で完結する全身筋トレ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【効果重視】全身筋トレを20分でまとめてやるならこの1本でOK」と題した動画を公開しました。この動画では、約20分という短時間で全身をバランス良く鍛えることができるトレーニングプログラムを紹介しています。
プログラムは、下半身を鍛える「ノーマルスクワット」から始まります。のが氏は、膝とつま先を同じ方向に曲げ、ももとお尻を意識することがポイントだと解説しています。続いて、足幅を広げて行う「ワイドスクワット」や、左右交互に膝を曲げる「サイドスクワット」、お尻に効果的な「クロスバックランジ」など、様々なバリエーションで下半身の筋肉にアプローチします。
トレーニング中盤からは、仰向けの姿勢での腹筋運動に移ります。交互に膝を抱える動きや「レッグレイズ」で下腹部を鍛えた後、「クランチ」で腹筋上部を刺激。さらに、有酸素運動の要素も含む「マウンテンクライマー」で全身の代謝アップを目指します。
後半は、ヒップアップ効果が期待できる「ヒップリフト」や、寝ながらできる「内ももトレーニング」で、気になる部分をシェイプアップ。トレーニングの最後には、「キャットカウ」で背骨を柔軟にし、腕や肩周りのストレッチでクールダウンを行います。使った筋肉を丁寧にほぐすことで、疲労回復を促し、しなやかな身体づくりに繋がるとのことです。
この動画は、短時間で効率よく全身を鍛えたい人や、日々のトレーニングに変化を加えたい人に適した内容となっています。自宅でできる全身トレーニングを取り入れて、理想の身体づくりを目指してみてはいかがでしょうか。
プログラムは、下半身を鍛える「ノーマルスクワット」から始まります。のが氏は、膝とつま先を同じ方向に曲げ、ももとお尻を意識することがポイントだと解説しています。続いて、足幅を広げて行う「ワイドスクワット」や、左右交互に膝を曲げる「サイドスクワット」、お尻に効果的な「クロスバックランジ」など、様々なバリエーションで下半身の筋肉にアプローチします。
トレーニング中盤からは、仰向けの姿勢での腹筋運動に移ります。交互に膝を抱える動きや「レッグレイズ」で下腹部を鍛えた後、「クランチ」で腹筋上部を刺激。さらに、有酸素運動の要素も含む「マウンテンクライマー」で全身の代謝アップを目指します。
後半は、ヒップアップ効果が期待できる「ヒップリフト」や、寝ながらできる「内ももトレーニング」で、気になる部分をシェイプアップ。トレーニングの最後には、「キャットカウ」で背骨を柔軟にし、腕や肩周りのストレッチでクールダウンを行います。使った筋肉を丁寧にほぐすことで、疲労回復を促し、しなやかな身体づくりに繋がるとのことです。
この動画は、短時間で効率よく全身を鍛えたい人や、日々のトレーニングに変化を加えたい人に適した内容となっています。自宅でできる全身トレーニングを取り入れて、理想の身体づくりを目指してみてはいかがでしょうか。
チャンネル情報
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。