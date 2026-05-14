《食レポ》ビジュ贅沢ぅぅぅ！！！【ミスド】で発見♡「幻のドーナツ」

【ミスタードーナツ】で販売されている「幻のドーナツ」知ってる？ 公式メニューには載っていない特別なドーナツなんです。今回はその中から、実際に食べてみたドーナツを紹介します。それぞれの魅力を紹介するので、お見逃しなく。

ポンデを使ったファンシードーナツを発見！

幻のドーナツは「ファンシードーナツ」と呼ばれており、販売を終了した期間限定ドーナツの原材料を有効活用して作られる、不定期で販売されるドーナツのこと。公式サイトには載らないレア商品なので、店頭で見つけたらラッキーかも。「ポン・デ・ゴールデンストロベリー」テイクアウト \205（税込）/ イートイン \209（税込） は、「ポン・デ・リング」生地にストロベリーチョココーティングとゴールデントッピングをプラスした一品です。

ポンデ生地 × ゴールデントッピング

ホワイトチョコのラインが可愛さを引き立てています。食感のインパクトが強く、生地のもちもち感とゴールデントッピングのサクサク感、その違いがなんとも絶妙でした！ ちょっと変わり種を食べたいと思ったときに選んでみて。

おやつタイムに取り入れてみて

次に紹介するのは、「フレンチクルーラー」生地にカスタードクリームをサンドし、チョココーティングやチョコクランチ、粉糖を重ねた「ザクザクカスタードフレンチ」 テイクアウト \205（税込） / イートイン \209（税込）。チョコクランチがたっぷりとのっていて、見た目からすでに贅沢感が溢れています。おやつタイムにドリンクと合わせて楽しむのにもちょうどいい、やや小さめサイズ。

チョコ × カスタードのフレンチクルーラー

贅沢感のある見た目にも心惹かれる「ザクザクカスタードフレンチ」。実際に食べてみると、それぞれの甘さが合わさってひと口ごとに満足感がありました。とはいえ生地の軽い食感もあいまって、重すぎず食べきりやすいのがポイント。小腹が空いたときにもおすすめのドーナツです。

出会えたらラッキーな「幻のドーナツ」、気になった人はぜひチェックしてみて。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Aoi.S