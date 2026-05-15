余った玉ねぎがごちそうに！混ぜるだけ簡単『スパイス玉ねぎ和え』で大量消費
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
東京・荻窪のカレー専門店「イエロースプーン」が運営するYouTubeチャンネル「カレーの沼【イエロースプーン荻窪のカレー屋】」が、「玉ねぎ大量消費！絶対に失敗しない簡単スパイス副菜『たまねぎ和え(酢漬け/アチャール)』の作り方」と題した動画を公開しました。
動画では、玉ねぎを大量消費できるカレーの付け合わせ「玉ねぎのアチャール」のレシピを紹介。家庭にある調味料とスーパーで手に入るスパイスだけで、本格的な一品が作れます。
まず、玉ねぎ2個（600g）を「ケララ切り」にしていきます。ケララ切りとは、玉ねぎを縦半分、さらに横半分に切ってから繊維に沿って薄切りにする方法で、「玉ねぎのうまみや香りを引き出しやすく、みじん切りよりも簡単で効率的」な切り方だと説明しています。
次に、切った玉ねぎをボウルに入れ、塩をふって揉み込みます。この工程には、下味をつけるだけでなく、玉ねぎ特有の臭みを抜く効果もあります。そのまま30分ほど置くと、玉ねぎから水分が出てきます。ここからが重要なポイント。出てきた水分を、手で力強く、徹底的に絞り出します。このひと手間で、味がぼやけず、食感の良い仕上がりになります。
水気を切った玉ねぎに、りんご酢、レモン汁、砂糖、塩で味のベースを作り、カイエンペッパー、ターメリック、パプリカ、クミンといった4種のパウダースパイスを加えます。あとは全体がなじむようにしっかりと混ぜ合わせれば、鮮やかな色合いのアチャールの完成です。
爽やかな酸味とスパイスの香りが食欲をそそる玉ねぎのアチャール。カレーの付け合わせはもちろん、箸休めやお酒のお供にもぴったりです。作り置きもできるので、常備菜として冷蔵庫にストックしておくのもおすすめです。
【レシピ】
［材料］
・玉ねぎ：600g
・塩：2g（塩もみ用）
・りんご酢：25g
・レモン汁：25g
・砂糖：16g
・塩：4g（味付け用）
＜パウダースパイス＞
・カイエンペッパー：2g
・ターメリック：2g
・パプリカ：2g
・クミン：2g
［作り方］
1. 玉ねぎの皮をむき、「ケララ切り」（縦半分→横半分→繊維に沿って薄切り）にする。
2. ボウルに玉ねぎを入れ、塩もみ用の塩2gを加えて全体によく揉み込む。
3. ラップをせず、常温で30分置く。
4. 玉ねぎから出た水分を、手でしっかりと絞る。
5. 別のボウルに水気を切った玉ねぎを移し、りんご酢、レモン汁、砂糖、味付け用の塩4g、全てのパウダースパイスを加える。
6. 全体が均一に混ざるように、よく和えたら完成。
動画では、玉ねぎを大量消費できるカレーの付け合わせ「玉ねぎのアチャール」のレシピを紹介。家庭にある調味料とスーパーで手に入るスパイスだけで、本格的な一品が作れます。
まず、玉ねぎ2個（600g）を「ケララ切り」にしていきます。ケララ切りとは、玉ねぎを縦半分、さらに横半分に切ってから繊維に沿って薄切りにする方法で、「玉ねぎのうまみや香りを引き出しやすく、みじん切りよりも簡単で効率的」な切り方だと説明しています。
次に、切った玉ねぎをボウルに入れ、塩をふって揉み込みます。この工程には、下味をつけるだけでなく、玉ねぎ特有の臭みを抜く効果もあります。そのまま30分ほど置くと、玉ねぎから水分が出てきます。ここからが重要なポイント。出てきた水分を、手で力強く、徹底的に絞り出します。このひと手間で、味がぼやけず、食感の良い仕上がりになります。
水気を切った玉ねぎに、りんご酢、レモン汁、砂糖、塩で味のベースを作り、カイエンペッパー、ターメリック、パプリカ、クミンといった4種のパウダースパイスを加えます。あとは全体がなじむようにしっかりと混ぜ合わせれば、鮮やかな色合いのアチャールの完成です。
爽やかな酸味とスパイスの香りが食欲をそそる玉ねぎのアチャール。カレーの付け合わせはもちろん、箸休めやお酒のお供にもぴったりです。作り置きもできるので、常備菜として冷蔵庫にストックしておくのもおすすめです。
【レシピ】
［材料］
・玉ねぎ：600g
・塩：2g（塩もみ用）
・りんご酢：25g
・レモン汁：25g
・砂糖：16g
・塩：4g（味付け用）
＜パウダースパイス＞
・カイエンペッパー：2g
・ターメリック：2g
・パプリカ：2g
・クミン：2g
［作り方］
1. 玉ねぎの皮をむき、「ケララ切り」（縦半分→横半分→繊維に沿って薄切り）にする。
2. ボウルに玉ねぎを入れ、塩もみ用の塩2gを加えて全体によく揉み込む。
3. ラップをせず、常温で30分置く。
4. 玉ねぎから出た水分を、手でしっかりと絞る。
5. 別のボウルに水気を切った玉ねぎを移し、りんご酢、レモン汁、砂糖、味付け用の塩4g、全てのパウダースパイスを加える。
6. 全体が均一に混ざるように、よく和えたら完成。
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