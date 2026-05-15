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YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が「【お片づけのプロ整理収納サポート】｜1日6時間でここまで変わる！リアルお片づけ現場密着」を公開した。動画では、整理収納アドバイザーの安田みらいさん、河原林はるかさん、池田志保さんの3名が、4人家族が暮らす戸建て住宅のリビング・ダイニングやキッチンなどを1日で片付ける様子に密着している。



まずはヒアリングと現状確認からスタート。キッチンの引き出しには、空のタッパーや袋類などが混在し、実際に使っているものは「1割ですね」と住人も苦笑い。コンロ下には重たい中華鍋や鉄鍋が重なり、吊り戸棚は上段がうまく活用できていないことが判明する。



リビング・ダイニングでは、在宅ワーク用のデスク周りの配線が見えてしまっている点や、ランドセル置き場が機能していない点が課題に。また、1階の和室にあるクローゼットは、大量のハンガーがかかっており、空間をうまく使いこなせていない様子が伺える。



現状を把握した後は、中に入っているものをすべて出す作業を開始。プロ3人が手分けをして、住人に必要なものを確認しながらスピーディーに整理を進めていく。



作業後のアフターでは、キッチン周りが劇的に変化。吊り戸棚にはケースを導入して空間を無駄なく使い、引き出しのフライパンやラップ類は立てて収納することで出し入れがスムーズになった。和室のクローゼットには、新たに天馬の「Fits」ケースを導入し、姉妹の衣類をすっきりと収納。空いた上段のスペースには季節外の毛布などを収め、見違えるように整った空間が完成した。



整理収納のプロが実践する、動線や使い勝手を意識した収納アイデアは、日々の片付けのヒントになるはず。自宅の収納を見直すきっかけとして、ぜひ参考にしてみてはいかがだろうか。