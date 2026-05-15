デ、デカいッ！！（幸）【コストコ】シェアして食べたい「大容量スイーツ」
【コストコ】と言えば、たっぷり入ってコスパの良い大容量商品。商品の入れ替わりが早く、行くたびに違う商品があると驚く人も多いのではないでしょうか。今回は、みんなでシェアして楽しみたい「大容量スイーツ」をご紹介します。季節限定の商品もあるので、早めのチェックがおすすめ。見つけたら即GETしてみてください。
クリーム入りの贅沢仕様な大容量和菓子
@nyancoromochi_sweets_blogさんが「午前中に売り切れてしまうほどの大人気な商品」というのが、こちらの「いちご大福」です。1つ90gほどあるいちご大福が、9個入りで販売されています。もちもちの求肥に、こしあんとクリーム、いちごをまるまる1粒包み込んだ贅沢仕様。@nyancoromochi_sweets_blogさんの食べてみた感想は、「上品かつ美味しいいちご大福」「リピ確定」と、大満足だった様子。消費期限が短めで数も多いので、シェアがおすすめ。
ペロリと食べられる大きなシュークリーム
1つ約100g超えのたっぷりとした「シュークリーム」。@nyancoromochi_sweets_blogさんが、「ずーっと食べたかった」という注目スイーツです。クッキーシューに、カスタードクリームがたっぷり詰まったシンプルな構成。@nyancoromochi_sweets_blogさんも、「この大きさはさすがコストコサイズ」と驚いた様子。「カスタードが甘すぎずあっさりしているため、ペロリと食べられちゃう」ともコメントしており、6個入りでもあっという間に完食してしまうかも。価格は、6個入りで\1,198（税込）です。
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writer：Yuri.A