【GU】プロが本音レビュー！大人の「避けるべき」と「正解」トップス
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YouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」が「【GU】40代50代が「避けるべき」トップス2選。大人に正解アイテムはこれ！」を公開しました。動画では、ファッションスタイリストの黒田茜さんが、40代・50代の女性に向けて、GUのアイテムの中から「避けるべきトップス」と「大人に似合う正解トップス」を本音でレビューしています。
黒田さんが最初に「避けるべき」として挙げたのは、「ドライフリルスリーブT」です。袖のフリル部分が切りっぱなしのような「メロー」という縫製になっており、「若い子が着るとカジュアルで可愛いものの、大人が着ると値段相応に見えてしまう」と指摘しました。その代わりの正解アイテムとして「レースフリルブラウス」を紹介。フリル部分がしっかり縫製されており、シフォン素材とピンタックが体型カバーを叶えつつ「大人のブランドに見えちゃうような雰囲気」と絶賛しています。
続いて避けるべきアイテムとして挙げたのは「チュニック」です。体型カバー目的で選びがちですが、大人が着ると「着膨れした雰囲気に飛んで見えちゃう可能性が高い」と注意を促しました。代わりに、長すぎずアウトで着ても決まる「ドレープフレアシャツ」をおすすめしています。
さらに、GUの中で最もシンプルで愛用している正解アイテムとして「ドライワイドT(5分袖)」を紹介。綿とポリエステルがほぼ半々の素材で、着心地の良さと程よい光沢感が特徴です。「アウトで着てもこうだらしない感じにならず」と、大人のカジュアルスタイルにぴったりだと語りました。
プロの視点で選ばれた「避けるべきポイント」と「正解アイテム」の解説は、大人のプチプラ服選びの参考になるはずです。次回のショッピングの前に、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
黒田さんが最初に「避けるべき」として挙げたのは、「ドライフリルスリーブT」です。袖のフリル部分が切りっぱなしのような「メロー」という縫製になっており、「若い子が着るとカジュアルで可愛いものの、大人が着ると値段相応に見えてしまう」と指摘しました。その代わりの正解アイテムとして「レースフリルブラウス」を紹介。フリル部分がしっかり縫製されており、シフォン素材とピンタックが体型カバーを叶えつつ「大人のブランドに見えちゃうような雰囲気」と絶賛しています。
続いて避けるべきアイテムとして挙げたのは「チュニック」です。体型カバー目的で選びがちですが、大人が着ると「着膨れした雰囲気に飛んで見えちゃう可能性が高い」と注意を促しました。代わりに、長すぎずアウトで着ても決まる「ドレープフレアシャツ」をおすすめしています。
さらに、GUの中で最もシンプルで愛用している正解アイテムとして「ドライワイドT(5分袖)」を紹介。綿とポリエステルがほぼ半々の素材で、着心地の良さと程よい光沢感が特徴です。「アウトで着てもこうだらしない感じにならず」と、大人のカジュアルスタイルにぴったりだと語りました。
プロの視点で選ばれた「避けるべきポイント」と「正解アイテム」の解説は、大人のプチプラ服選びの参考になるはずです。次回のショッピングの前に、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
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