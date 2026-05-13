ミスド「もっちゅりん」復活でトレンド1位 「再販きた〜」「人気過ぎて買えなかったやつ」「リベンジできる!?」と反響
「ミスタードーナツ」は、5月13日（水）に、昨年売り切れ続出で話題となった人気ドーナツの「もっちゅりん」を、6月3日（水）から全国の店舗で発売すると発表。人気商品の復活に、SNSでは「再販きた〜」「人気過ぎて買えなかったやつ」「リベンジできる!?」といった声が寄せられ、Xのトレンド1位に「もっちゅりん」がランクインした（5月13日12時55分時点）。
【写真】今年こそ食べたい！ 「もっちゅりん」全3種詳細
■事前予約が可能
今回再販売が決定した「もっちゅりん」は、手に取った時の独特のやわらかさと、一口食べた瞬間の弾力とやわらかさを同時に堪能できる“もっちゅり食感”が特徴のドーナツ。
昨年6月に55周年を記念して販売するも、新感覚の食感が話題となり、一部ショップでは約1ヵ月で販売を終了する事態となった。
これを受けて「ミスタードーナツ」は、今回はより多くの利用者に提供できるよう事前予約をこれまでよりも早いタイミングで実施すると公表。5月14日（木）7時00分から「ミスドネットオーダー」および「ミスタードーナツアプリ」で予約受付を開始する。
「もっちゅりん」を再び味わえるチャンスに、SNSでは「もっちゅりん再販は激アツすぎる」「去年お目にかかれずに終わったもっちゅりん…！今年こそ食べる」「数回売り切れに遭遇して悲しみしかなかったので今年はガチるよ、もっちゅりん」と意気込む様子が見られる。
■新商品が登場
今回の「もっちゅりん」は、生地の“もっちゅり食感”はそのままに、昨年人気だった「もっちゅりんきなこ」、「もっちゅりんみたらし」に加え、「もっちゅりんいちご」が初登場する。
★「もっちゅりんきなこ」（販売期間：6月3日（水）〜8月中旬）
きなこシュガーでシンプルに仕上げた、生地の“もっちゅり食感”をじっくり堪能できる一品。
★「もっちゅりんみたらし」（販売期間：6月3日（水）〜8月中旬）
“もっちゅり”とした食感のドーナツ生地と、みたらしフィリングの相性が良く、甘じょっぱい味わいのバランスが絶妙。
★「もっちゅりんいちご」（販売期間：6月3日（水）〜6月月中旬）
いちごフィリングをつめた生地に、いちごシュガーをトッピングし、ホイップクリームといちごフィリングを絞って仕上げた、いちごの甘酸っぱい味わいが楽しめる商品。
いずれも、「もっちゅりん」のキャラクターをデザインしたトレイで提供。商品は、順次販売終了する。
ちなみに、今回は第2弾の発売も予定されており、詳細は後日発表予定だ。
【写真】今年こそ食べたい！ 「もっちゅりん」全3種詳細
■事前予約が可能
今回再販売が決定した「もっちゅりん」は、手に取った時の独特のやわらかさと、一口食べた瞬間の弾力とやわらかさを同時に堪能できる“もっちゅり食感”が特徴のドーナツ。
これを受けて「ミスタードーナツ」は、今回はより多くの利用者に提供できるよう事前予約をこれまでよりも早いタイミングで実施すると公表。5月14日（木）7時00分から「ミスドネットオーダー」および「ミスタードーナツアプリ」で予約受付を開始する。
「もっちゅりん」を再び味わえるチャンスに、SNSでは「もっちゅりん再販は激アツすぎる」「去年お目にかかれずに終わったもっちゅりん…！今年こそ食べる」「数回売り切れに遭遇して悲しみしかなかったので今年はガチるよ、もっちゅりん」と意気込む様子が見られる。
■新商品が登場
今回の「もっちゅりん」は、生地の“もっちゅり食感”はそのままに、昨年人気だった「もっちゅりんきなこ」、「もっちゅりんみたらし」に加え、「もっちゅりんいちご」が初登場する。
★「もっちゅりんきなこ」（販売期間：6月3日（水）〜8月中旬）
きなこシュガーでシンプルに仕上げた、生地の“もっちゅり食感”をじっくり堪能できる一品。
★「もっちゅりんみたらし」（販売期間：6月3日（水）〜8月中旬）
“もっちゅり”とした食感のドーナツ生地と、みたらしフィリングの相性が良く、甘じょっぱい味わいのバランスが絶妙。
★「もっちゅりんいちご」（販売期間：6月3日（水）〜6月月中旬）
いちごフィリングをつめた生地に、いちごシュガーをトッピングし、ホイップクリームといちごフィリングを絞って仕上げた、いちごの甘酸っぱい味わいが楽しめる商品。
いずれも、「もっちゅりん」のキャラクターをデザインしたトレイで提供。商品は、順次販売終了する。
ちなみに、今回は第2弾の発売も予定されており、詳細は後日発表予定だ。