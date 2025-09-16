丼物と京風うどんを中心に提供するチェーン店『なか卯』が、ウニの豊かな風味を楽しめる「雲丹おろしうどん」と「ウニ丼」を2025年9月17日11時より期間限定で販売する。※すべて価格は税込み（一部店舗は価格が異なる）『なか卯』の始まりは大阪のうどん専門店！『なか卯』が第1号店を大阪府茨木市に出店したのは1969（昭和44）年10月。手作りうどん店としてスタートした。現在もメニューは「京風うどん」として展開され、人気メニ