『なか卯』で贅沢に濃厚なウニを食らう！　「雲丹おろしうどん」と「ウニ丼」を期間限定で販売

丼物と京風うどんを中心に提供するチェーン店『なか卯』が、ウニの豊かな風味を楽しめる「雲丹おろしうどん」と「ウニ丼」を2025年9月17日11時より期間限定で販売する。

※すべて価格は税込み（一部店舗は価格が異なる）

『なか卯』の始まりは大阪のうどん専門店！

『なか卯』が第1号店を大阪府茨木市に出店したのは1969（昭和44）年10月。手作りうどん店としてスタートした。現在もメニューは「京風うどん」として展開され、人気メニューの「はいからうどん」は天かすの載ったうどんの関西での呼び方だ。京風うどんの定義は明確にあるわけではないようだが、昆布をベースに、鰹節などを加えた合わせ出汁や薄口醤油を使った、色が薄い上品なつゆと、そのつゆがよく絡む細めの柔らかい麺が一般的。『なか卯』では、宗田かつおと昆布を中心に使用した関西風の薄色のうどんだしを毎日煮出し、最後まで飲み干せるほど旨みあるものに仕上げている。チェーン展開のおかげで、関東にいても気軽に関西風のうどんが味わえるのが嬉しい。

濃厚なウニと、さっぱり大根おろしを合わせて

「雲丹おろしうどん」と「ウニ丼」

今回登場する「雲丹おろしうどん」は、なか卯特製のしょうゆだれを合わせた、のど越しのよい細切りうどんに、ミョウバン不使用のウニと大根おろしが載っている。一口食べればウニの磯の香りがふわりと鼻に抜け、しょうゆだれのまろやかな味わいとウニの旨みが相性抜群！ さらに大根おろしを混ぜ合わせ、さっぱりとした後味に。。

雲丹おろしうどん （小）750円 、（並）840円、（大）940円

ミョウバン不使用のウニはなぜ美味しい？

ちなみにミョウバンをウニに使うのは、身崩れや臭みを防ぐため。ウニは空気に触れるだけで時間が経つと溶けてしまうほど脆い性質。さらに、酸化しやすいため臭みが出る。そのため日持ちさせて食べられるように、組織を引き締めて酸化を防止するミョウバンを使用し、身崩れと臭みを防いでいる。質の良くないウニほどミョウバンが多量になり、渋みや苦味が出ることになるという。よってミョウバンを使っていないウニは、甘く、クリーミーで濃厚な味が際立つのだ。

贅沢にウニがどんっ！ 並盛は1780円、小盛は980円

ウニ丼 （小盛）980円、（並盛）1780円、（ごはん大盛）1870円

また、もうひとつのメニュー「ウニ丼」は、米酢を使用したタレをかけたごはんに刻み海苔を敷き、ウニを贅沢に盛り付けた、ウニ好きにたまらない丼。ウニの濃厚な味わいと、とろけるような食感を口いっぱいに堪能できる。並盛が税込み1780円と『なか卯』の中では高価格だが、その分期待大。

どちらも持ち帰り可能なので、家でもウニの旨みを楽しめる。この機会をお見逃しなく。

【画像】『なか卯』の秋限定メニューは濃厚なウニをたっぷり！ 「雲丹おろしうどん」＆「ウニ丼」（3枚）