º£Ç¯4·î¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¡¦¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òÃæ»ß¤·¤¿¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡¦ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡£¤Î¤Á¤Ë¡¢°öÆ¬¤¬¤ó¤ÎÊ»È¯¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹³¤¬¤óºÞÅêÍ¿¤È¿©Æ»ÀÚ½ü¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Î¡È·ã¥ä¥»¡ÉÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥­¥ã¥Ã¥×ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Î¡È·ã¤ä¤»¡É»Ñ¤ËÁê¼¡¤°¿´ÇÛ¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÅÇ¤­µ¤¤äÂÎ¤Î¤·¤Ó¤ì¤Ê¤É¤òµ¯¤³¤¹¤Û¤«¡¢°ì»þ¤Ï²¿¤â¸ý¤Ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¤Î½©¤´¤í