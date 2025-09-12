ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ö¥Õ¥¸¤Î¥»¥¯¥Ï¥é»ö°Æ¡×¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¡È·ã¤ä¤»¡É»Ñ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡¢¶Ã¤¤È·ãÎå¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë
¡¡º£Ç¯4·î¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¡¦¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òÃæ»ß¤·¤¿¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡¦ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡£¤Î¤Á¤Ë¡¢°öÆ¬¤¬¤ó¤ÎÊ»È¯¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹³¤¬¤óºÞÅêÍ¿¤È¿©Æ»ÀÚ½ü¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Î¡È·ã¥ä¥»¡ÉÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥Ã¥×
ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Î¡È·ã¤ä¤»¡É»Ñ¤ËÁê¼¡¤°¿´ÇÛ
¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÅÇ¤µ¤¤äÂÎ¤Î¤·¤Ó¤ì¤Ê¤É¤òµ¯¤³¤¹¤Û¤«¡¢°ì»þ¤Ï²¿¤â¸ý¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¤Î½©¤´¤í¤«¤é¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤¬¤ó¤À¤ÈÇ§ÃÎ¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯2·î¤Î¤³¤È¡£
¡¡ÉÂµ¤¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¤·¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ëµ¤Éé¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡³èÆ°µÙ»ß¤«¤é5¤«·î°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿9·î11Æü¡¢Æ®ÉÂÃæ¤ÎÀÐ¶¶¤Î»Ñ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÐ¶¶¤µ¤ó¤¬ÉÂ±¡¤ËÄÌ¤¦»Ñ¤ò¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡£ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤ËÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÏÓ¤äÂ¡¢¼ó¸µ¤Ê¤É¡¢Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤«¤Ê¤ê¤ä¤»ºÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ç¤Î±Æ¶Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¤Ç64ºÐ¡£º£¤Ï·ò¹¯¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¶È³¦Éüµ¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¹Í¤¨¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡ÀÐ¶¶¤Î¶á±Æ¤Ë¤Ï¡¢
¡Ô¥¬¥ê¥¬¥ê¤À...¡Õ
¡Ô¤¬¤Ã¤·¤êÂÎ·¿¤À¤Ã¤¿¤«¤éÍ¾·×¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤Í¡Õ
¡Ô¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤¬¤è¤Û¤É¿É¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Õ
¡ÔÁé¤»¤¿¤Í¡¢¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ
¡Ô¼£ÎÅ¤âÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤Þ¤À¼ã¤¤¤·²¿¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë·ãÎå¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤Î¡È·ã¤ä¤»¡É¤Ö¤ê¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤«¡¢ÀÐ¶¶¤Î¥»¥¯¥Ï¥é»ö°Æ¤Ë¿¨¤ì¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¸øÉ½¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡È½ÅÍ×¤ÊÎà»÷°Æ·ï¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¸¤Î½÷À¼Ò°÷¤¬10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¡ÈÍÎÏ¤ÊÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡É¤Î°û¤ß²ñ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿·ï¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤Ï½÷À¼Ò°÷¤ÈÆó¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½Ð±é¼Ô¤¬ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐ¶¶¤µ¤ó¼«¿È¤â¤³¤ì¤òÇ§¤á¡¢³ºÅö¤Î½÷À¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¡£
¡¡¤³¤ì¤òµ¡¤ËÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Î²áµî¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤â¼¡¡¹¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥»¥¯¥Ï¥é»ö°Æ¤ÏÅþÄìµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤ÎÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Î¾õÂÖ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Þ¤¤¤È¥»¥¯¥Ï¥é¤Î·ï¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¶á±Æ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï·ò¹¯¤òÂè°ì¤Ë¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£