家の購入は、人生の中でも大きな買い物。思い入れの強さもあり失敗したくない……！と慎重になるママも多いのではないでしょうか？そんなママ達のために、家を購入したママたちから寄せられた「住み始めてから後悔したこと」と「家探しで譲れないポイント」を、ランキング形式で紹介します。購入後に気付いた住宅設備や間取りの不満、住環境や近隣トラブルなど、ママたちの声をもとに、住まい選びの参考になる情報を掘り下げま