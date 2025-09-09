グーグルは、Google検索の「AIモード」の日本語版の提供を開始した。米国などでは先行して英語版が提供されており、本日9日から数週間で日本語の全ユーザーが利用できるようになる。 AIモードを日本でも提供 AIモードは、ユーザーの複雑な質問に対してAIがWebサイトなどの情報をもとに回答する機能。数百の検索を同時に行い、専門的なレポートを作成できる「Dee