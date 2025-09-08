静岡県伊東市の田久保真紀市長が８日、Ｘ（ツイッター）に新規投稿。「本日はお昼は時間が取れたので伊東市役所８階の食堂で定食をいただきました」と、窓際席に置いた定食のお膳ごしの、快晴の海を臨む美観写真をアップした。東洋大学歴詐称疑惑に端を発し、約３カ月、辞職発言を撤回するなど不可解な言動を繰り返した後に、１日に市議会が全会一致不信任決議を可決。法的に１０日以内に辞職もしくは失職、議会解散を選ぶ必要