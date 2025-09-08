ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、2025年12月31日に、1年分のパークの熱狂を最大26時間にわたって遊びつくせ、みんなで“超元気”な新年を迎えるスペシャル・イベント『NO LIMIT! カウントダウン 2026』を開催！今回は『NO LIMIT! カウントダウン 2026』の入場チケット「パーティ・パス」チケット販売スケジュールを公開します。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT! カウントダウン 2026』チケット情報 ※