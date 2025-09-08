ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、2025年12月31日に、1年分のパークの熱狂を最大26時間にわたって遊びつくせ、みんなで“超元気”な新年を迎えるスペシャル・イベント『NO LIMIT! カウントダウン 2026』を開催！

今回は『NO LIMIT! カウントダウン 2026』の入場チケット「パーティ・パス」チケット販売スケジュールを公開します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT! カウントダウン 2026』チケット情報

※画像は2025年開催時

開催日時：2025年12月31日（水）19:00〜2026年1月1日（木）21:00開催

チケット販売開始日：2025年10月7日（火）12:00より順次

『NO LIMIT! カウントダウン 2026』入場チケット「パーティ・パス」販売スケジュールについて：

販売チャネル発売日販売窓口年間パス( グラン ロイヤル)限定先行販売2025年10月7 日(火)12:00〜10月9 日(木)23:59・ユニバーサル・スタジオ・ジャ パン 公式 WEB サイト一次抽選応募期間2025年10月10日(金)12:00〜10月13日(月)23:59一次当選発表＆購入期間当選発表：2025年10月23日(木)12:00購入期間：225年10月23日(木)12:00〜10月26日(日)23:59二次抽選応募期間2025年10月24日(金)12:00〜10月27日(月)23:59二次当選発表＆購入期間当選発表：2025年11月5日(水)12:00購入期間：2025年11月5日(水)12:00〜11月8日(土)23:59 ローソン チケット・プレリクエスト先着先行販売2025年11月6日(木)12:00〜11月16日(日)22:00・ ローソン チケット（WEB サイト）一般販売2025年11月17日(月)12:00〜・ユニバーサル・スタジオ・ジャ パン 公式 WEB サイト ローソン チケット(WEB サイト)／店頭の Loppi・パートナー ホテル (一部除く、宿泊者への販売のみ)

※「パーティ・パス」をお持ちの方は、2025年12月31日（水）19:00 から2026年1月1日（木）の 21:00（パーククローズ）まで何度でも入退場できます

※2025年12月31日（水）有効の各種スタジオ・パス(対象外の年間パスを含む)をお持ちの方のパーク滞在可能時間は2025年12月31日（水）17:00までです

※2025年12月31日（水）17:00〜19:00はパークはクローズします

※2026年1月1日（木）有効の各種スタジオ・パス（年間パスを含む）をお持ちの方は、2026年1月1日（木）2:00 から入場できます

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、年越しの瞬間のあの熱狂を1日中味わえる『NO LIMIT! カウントダウン 2026』を開催。

10月7日12時より順次チケットの発売が開始されます。

「NO LIMIT! カウントダウン 2026」の入場チケット「パーティ・パス」は、各所で抽選販売、先行販売を実施し、2025年11月17日より一般販売開始。

なお、年間パス（グランロイヤル）限定先行販売が実施されますが、利用には2025年9月25日（木）までにユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤルの購入が必要です。

年間パス（グランロイヤル）限定先行販売や抽選販売の詳細は公式WEBサイトを必ず確認ください。

1年分のパークの熱狂を最大26時間にわたって遊びつくしながら、みんなで“超元気”な新年を迎えるスペシャル・イベント。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて2025年12月31日に実施される「NO LIMIT! カウントダウン 2026」チケット情報の紹介でした☆

