メジャー帰りの剛腕が“復活”を果たした。8月31日の中日戦、日本復帰2戦目で初勝利を挙げたDeNAの藤浪晋太郎（31）。7回無失点の好投だったが、相手打線に「異変」がみられた。【写真】虎が浮き出た“ウル虎”ユニフォームで決めポーズタイガース時代の藤浪晋太郎右打者の頭部に抜ける剛速球の危険を回避するため、左打者を8人並べる変則打線だったのだ。藤浪の復帰初登板（8月17日）も中日戦で、この時は投手を含めてスタ