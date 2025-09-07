現地時間９月６日にアメリカのオークランドで開催された国際親善試合、日本とメキシコの一戦（結果は０−０）で、不可解な判定があった。問題のシーンは90分。完全に抜け出したCF上田綺世がメキシのCBセザール・モンテスに“明らかに足を引っ掛けられた”にもかかわらず、ルビエル・バスケス主審はイエローカードを提示したのだ。誰がどう見ても決定機阻止。キャプテンの遠藤航が抗議しても、それを聞き流すかのようにプレー