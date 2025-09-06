「不適切な会合」に出席した「男性有力番組出演者」福山雅治（56）が８月26日、都内で行われた主演映画『ブラック・ショーマン』（９月12日公開）のPRイベントに出席。有村架純（32）や成田凌（31）ら共演者とともにレッドカーペットに登場してファンを沸かせた。フジテレビの一連の問題を巡って設置された第三者委員会が、フジの元専務（当時）・大多亮氏（66）が主催する「不適切な会合」に出席した「男性有力番組出演者」がいた