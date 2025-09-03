ファミリーマートは、9月3日「グミの日」に合わせ、ファミリーマート限定または先行発売の新食感グミ5品を、8月26日に発売した。いずれも数量限定。〈新食感のグミ5品を発売〉近年、グミ市場は拡大しており、インテージSRI+データによると、2024年に市場規模が1,000億円を超えたとされる。ファミリーマートにおいてもグミの食感やフレーバーの多様化に伴って売場を拡大しており、市場を上回る伸長が続いている。そこで、2025年の「