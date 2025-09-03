ファミリーマート、9月3日の「グミの日」に合わせて新食感グミ5品を発売/ハード系からソフト系まで幅広い食感のグミをラインアップ
ファミリーマートは、9月3日「グミの日」に合わせ、ファミリーマート限定または先行発売の新食感グミ5品を、8月26日に発売した。いずれも数量限定。〈新食感のグミ5品を発売〉
近年、グミ市場は拡大しており、インテージSRI+データによると、2024年に市場規模が1,000億円を超えたとされる。ファミリーマートにおいてもグミの食感やフレーバーの多様化に伴って売場を拡大しており、市場を上回る伸長が続いている。
そこで、2025年の「グミの日」は、ファミリーマート限定または先行発売の商品を含むグミ5品を発売する。『これまでにない新食感』をめざして開発を行い、さまざまなフレーバーや食感が楽しめるラインアップとしている。
ファミマ 新食感グミ5品発売
商品担当者は「形や食感を自由に変えられるグミだからこそ、これまでにない多様な食感を追求し、ハード系からソフト系まで幅広く取り揃えた。食感の魅力が最大限伝わるよう、擬音を用いた商品名もポイント」としている。
ラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。
◆「カンロ とろみ〜グミ ぶどう味」198円
じゅわっととろける新レア食感がポイントのぶどう味のグミ。
ファミマ「カンロ とろみ〜グミ ぶどう味」
◆「UHA味覚糖 ググッタ シャインマスカット味」214円
ググっとした噛み応えのある、高弾力食感が楽しめる。噛むたびにシャインマスカットの味わいが広がる。
ファミマ「UHA味覚糖 ググッタ シャインマスカット味」
◆「不二家 むちもっちバナナグミ」194円
まるでバナナを食べているような、むっちりもっちりとした食感に仕上げた。
ファミマ「不二家 むちもっちバナナグミ」
◆「マイナット もちゅグミ 温州みかん味」198円
おもちのような“もちゅぷる”食感のグミで、温州みかん果汁を使用したジューシーな味わい。
ファミマ「マイナット もちゅグミ 温州みかん味」
◆「クリート しゃりぷにょ梅グミ」183円
外側はしゃりっと、内側はジュレのぷにょっとした食感が楽しめる。梅干しのような見た目と食感がポイント。
ファミマ「クリート しゃりぷにょ梅グミ」