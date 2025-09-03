ファミリーマート、9月3日の「グミの日」に合わせて新食感グミ5品を発売/ハード系からソフト系まで幅広い食感のグミをラインアップ

ファミリーマートは、9月3日「グミの日」に合わせ、ファミリーマート限定または先行発売の新食感グミ5品を、8月26日に発売した。いずれも数量限定。

〈新食感のグミ5品を発売〉

近年、グミ市場は拡大しており、インテージSRI+データによると、2024年に市場規模が1,000億円を超えたとされる。ファミリーマートにおいてもグミの食感やフレーバーの多様化に伴って売場を拡大しており、市場を上回る伸長が続いている。

そこで、2025年の「グミの日」は、ファミリーマート限定または先行発売の商品を含むグミ5品を発売する。『これまでにない新食感』をめざして開発を行い、さまざまなフレーバーや食感が楽しめるラインアップとしている。

ファミマ 新食感グミ5品発売

商品担当者は「形や食感を自由に変えられるグミだからこそ、これまでにない多様な食感を追求し、ハード系からソフト系まで幅広く取り揃えた。食感の魅力が最大限伝わるよう、擬音を用いた商品名もポイント」としている。

ラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。

◆「カンロ とろみ〜グミ ぶどう味」198円

じゅわっととろける新レア食感がポイントのぶどう味のグミ。

ファミマ「カンロ とろみ〜グミ ぶどう味」

◆「UHA味覚糖 ググッタ シャインマスカット味」214円

ググっとした噛み応えのある、高弾力食感が楽しめる。噛むたびにシャインマスカットの味わいが広がる。

ファミマ「UHA味覚糖 ググッタ シャインマスカット味」

◆「不二家 むちもっちバナナグミ」194円

まるでバナナを食べているような、むっちりもっちりとした食感に仕上げた。

ファミマ「不二家 むちもっちバナナグミ」

◆「マイナット もちゅグミ 温州みかん味」198円

おもちのような“もちゅぷる”食感のグミで、温州みかん果汁を使用したジューシーな味わい。

ファミマ「マイナット もちゅグミ 温州みかん味」

◆「クリート しゃりぷにょ梅グミ」183円

外側はしゃりっと、内側はジュレのぷにょっとした食感が楽しめる。梅干しのような見た目と食感がポイント。

ファミマ「クリート しゃりぷにょ梅グミ」