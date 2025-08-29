北海道で高齢の女性が、「金の延べ棒」およそ1億9800万円分をだまし取られる事件がありました。これは「ニセ警察詐欺」でした。詐欺の被害にあった男性が、「news zero」の取材に応じ、その巧妙な手口を語りました。◇だまし取られたのは、金の延べ棒、およそ1億9800万円分。“今年最悪レベル”の詐欺事件が起きました。被害にあったのは、北海道函館市に住む70代の女性。きっかけは、今年1月の警察官を名乗る男からの電話