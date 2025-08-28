自宅や知人宅で80代の母親の頭を複数回殴るなどしたとして、暴行罪に問われた男性被告（60）に名古屋地裁は28日、公判での母親の供述について「信用性を肯定することは困難」だとして、無罪の判決を言い渡した。検察側は起訴された昨年5月13日と31日の暴行事件でそれぞれ懲役6月を求刑。弁護側は虚偽告訴だとして無罪を主張していた。岩田澄江裁判官は判決理由で、母親の供述は防犯カメラ画像と整合しない点があり、暴行の核心