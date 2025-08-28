秋篠宮家の長男・悠仁さまの成年式関連行事への招待を、姉の小室眞子さんと夫の圭さんが辞退したことが分かりました。来月6日、悠仁さまの成年式に関連した一連の行事には、両陛下や皇族方が出席されるほか親族などが参加する予定です。宮内庁は、アメリカ・ニューヨーク在住で悠仁さまの姉・小室眞子さんと眞子さんの夫・小室圭さんに対して儀式などへの招待状を送ったものの、2人が出席を辞退したことを発表しました。宮内庁によ