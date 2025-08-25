8·î23Æü¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤¬¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢´§ÈÖÁÈ¡ØÌÚÂ¼¤µ¡Á¡Á¤ó¡ª¡Ù¤ÎºÇ¿·²ó¤ò¸ø³«¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡È°ø±ï¡É¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌÚÂ¼¤¬ºòÇ¯11·î¤Ö¤ê¤ËËã¿ý´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤Æ´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦»ùÅè°ìºÈ¡Ê53¡Ë¡¢¥×¥í¿ý»Î¤ÎÃæÅÄ²ÖÆà¡Ê31¡Ë¤È¿ð¸¶ÌÀÆà¡Ê38¡Ë¤Î3¿Í¡£¤Û¤«¤Ë¤âM¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°¼Â¶·¡¦¾®ÎÓÌ¤º»¡Ê40¡Ë¤ä²òÀâÃ´Åö¤ÎÅÚÅÄ¹ÀæÆ¡Ê66¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê