パリ・サンジェルマンで出場機会を失い、ローマやベンフィカへローン移籍していたレナト・サンチェス。EURO2016で名を揚げた同選手も28歳となったが、やはり今季もPSGにとどまることはできずローン移籍することになったようだ。行き先はギリシャのパナシナイコスだ。公式発表はまだのようだが、ポルトガル『A Bola』は同選手がすでにギリシャへ渡っていることを明らかにしている。アテネ空港で報道陣の取材を受けており、サンチェ