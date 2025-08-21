チェルシーのエースであるコール・パルマーは、その冷静さとゴールを決めたときのパフォーマンスから「コールド・パルマー」のニックネームを持つ。同選手はこの名称を商標登録し、さまざまな商品を販売しようと考えたが、思わぬところから「待った」がかかったようだ。英『Daily Mail』によると、商標登録申請に反対したのは、ボルドーの高級ワインシャトーである「シャトー・パルメール（Palmer）」。マルゴー地区で生産されるワ