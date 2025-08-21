ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 完全にアウト？福山雅治、過去に吉高由里子へセクハラ発言か 福山雅治 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 日刊ゲンダイDIGITAL 完全にアウト？福山雅治、過去に吉高由里子へセクハラ発言か 2025年8月21日 10時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「不適切な会合」への参加が報じられた福山雅治について、ゲンダイが伝えた 現在Xでは、吉高由里子への過去の発言が「アウト」と話題になっているそう 吉高がヌードになった映画に触れ、「よかったよ」などと口にしたという 記事を読む おすすめ記事 ゴキブリ3万匹の汚部屋に住む最強ちゃんが家賃1年半滞納で強制退去、近隣住民から安堵の声 2025年8月24日 16時0分 福山雅治「フジの女子アナ飲み会」参加で“5年連続トリ”紅白にも影響か 「下ネタ」冗談のつもりでも…“特大しっぺ返し”の恐ろしさ 2025年8月20日 10時41分 中居正広 知人に「ヒマ」メッセージ送信報道、“動画で復帰”計画と合致も“被害者感情逆撫で”の危険性 2025年8月24日 20時15分 有吉弘行「ケガしました…全治6週間」の詳細をラジオで明かす「めちゃくちゃ痛かった…」 2025年8月24日 20時22分 松田美由紀「ぶっ倒れましたが、元気です」救急搬送に心配の声も…「4毒抜き」で回復へ 2025年8月24日 22時16分