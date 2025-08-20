廃業から20年以上たち、荒れ果ててしまった「廃墟ホテル」。心霊スポットとして知られていましたが、崩壊が進み、火災も発生したため、20日から、行政による撤去が始まりました。■「安心して寝られる」近隣住民からは安堵の声も観光地としても知られる静岡県下田市。上空から撮影した映像には、山肌の一部分に草木に覆われ、廃墟と化した建物が見えます。記者「長年、周辺住民に被害を与えてきた『旧下田富士屋ホテル』の行政代執