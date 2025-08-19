体験型屋内イベント「たべっ子どうぶつLAND」が、横浜・ASOBUILD YOKOHAMA COAST（アソビル ヨコハマコースト）で2025年9月28日まで好評開催中だ。8月20日より新たなフードメニューや、グッズ、ノベルティが登場する。※すべて価格は税込みビスケット工場に潜入した気分に!?映えスポット満載動物の形に、その動物の名前が英語でプリントされた薄焼きビスケット「たべっ子どうぶつ」。『ギンビス』が1978年に発売したロングセラー