体験型屋内イベント「たべっ子どうぶつLAND」が、横浜・ASOBUILD YOKOHAMA COAST（アソビル ヨコハマコースト）で2025年9月28日まで好評開催中だ。8月20日より新たなフードメニューや、グッズ、ノベルティが登場する。

※すべて価格は税込み

ビスケット工場に潜入した気分に!? 映えスポット満載

動物の形に、その動物の名前が英語でプリントされた薄焼きビスケット「たべっ子どうぶつ」。『ギンビス』が1978年に発売したロングセラー商品だ。「たべっ子どうぶつ」の生誕45周年を記念して、2023年に始まったのが「たべっ子どうぶつLAND」。フォトスポットやフード、ドリンク、グッズなど「たべっ子どうぶつ」の世界観を楽しめる体験型屋内イベントで、その人気ぶりは、これまでの累計来場者が25万人を突破しているほど。

「たべっ子どうぶつLAND」

今回で4度目の開催となる「たべっ子どうぶつLAND」は、『ギンビス』創業95周年を記念し、テーマが「ビスケットファクトリー」となっている。会場内には、ビスケット作りをイメージした装飾やフォトスポットがたっぷり。ビスケット型のトロッコやビスケットのモチーフで描かれた「たべっ子どうぶつ」のどうぶつさんのイラストなどが登場し、「たべっ子どうぶつ」を作る工程をたどりながら、ビスケット工場に潜入したような体験が楽しめる。

「たべっ子どうぶつLAND」

「たべっ子どうぶつLAND」

どうぶつさんの顔がバーガーに！ ビスケット型のサンドイッチも

さらに、会場ではどうぶつさんがモチーフになったさまざまなフードやデザート、ドリンクを味わえるほか、グッズも販売され、購入者特典のノベルティも充実。8月20日から新たに加わるメニュー、グッズ、ノベルティを見ていこう。

とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガー うさぎさん＜アボカド&にんにく醤油＞ 1500円

うさぎさんの顔が立体的に表現されたバーガー。食べ応えのあるアボカドとにんにく醤油の味わい。

とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガー ひよこさん＜てりやきソース＞ 1500円

ひよこさんの顔が立体的に表現されたバーガー。こだわりのつまったてりやきソースの味わい。

こんがりビスケット型サンドイッチBOX＜たまご、ツナマヨ、ピーナツバター、レモンクリーム＞ 1890円

「たべっ子どうぶつ」のビスケットを型どったサンドイッチ。4種類それぞれ異なる味を楽しんで。

どうぶつさんファンにはたまらないグッズやノベルティ！ 来場者特典も

おなまえシール＜イラスト＞ 500円

自分の名前だけでなく、“推し”の名前を入れることで“推し活グッズ”として人気を集めている「おなまえシール」。イラスト仕様の新デザイン。

オリジナルチャーム どうぶつさんチャーム（ランダム9種）

フード＆ドリンクを2500円以上購入するともらえるノベルティ。

オリジナル実写チャーム 実写フェイスチャーム（ランダム9種）

グッズを3000円以上購入するともらえるノベルティ。

「たべっ子水族館」

また、今年の「たべっ子どうぶつLAND」が、オープンから1カ月で来場者数が3万人を突破したことを記念し、「たべっ子水族館」が先着1万人にプレゼントされるキャンペーンも開催中。無くなり次第終了となるのでお早めに。

「たべっ子どうぶつLAND」公式サイト

「たべっ子どうぶつLAND」

期間：2025年7月11日〜9月28日

時 間：11:00〜20:00（18:30最終受付）※90分ごとの入れ替え制

場所：ASOBUILD YOKOHAMA COAST（アソビル ヨコハマコースト）

住所：神奈川県横浜市西区高島2-14-9 2階 ※各線「横浜駅」みなみ東口通路直通、「横浜駅」東口より徒歩2分

料金：大人（大学生以上）：1200円、中高生：800円、小学生以下：無料

【スペシャルチケット】4000円

特典内容：入場チケット（1人分）、ウキウキうきわポーチ（全1種）、どうぶつさん2ショット撮影券（1回分）