ゴールキーパーの補強を検討しているクラブにとって、パリ・サンジェルマン（PSG）のジャンルイジ・ドンナルンマは注目の存在だろう。同選手は昨シーズンまで不動の正ゴールキーパーとして活躍し、PSGのUEFAチャンピオンズリーグ優勝にも貢献した。しかし今夏リールからリュカ・シュヴァリエが加入し、ルイス・エンリケ監督はドンナルンマに代わってシュヴァリエをゴールキーパーの1番手に固定する方針を明言。ドンナルンマは、控