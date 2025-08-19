東京都清瀬市の公園で19日未明、10代の少年が2人組にいきなり襲われ、バイクやカバンを奪われました。襲った2人組は逃走しています。19日午前0時すぎ、清瀬市野塩の公園で、「突然呼び止められてバイクとバッグを盗られた」と10代の少年から110番通報がありました。警視庁によりますと、若い男とみられる2人組は、バットのようなもので少年の背中を殴りつけ、現金1万円の入った財布やカバン、さらにバイクを奪って逃走したというこ