株主総会で話すソフトバンクグループの孫正義会長兼社長＝6月、東京都千代田区ソフトバンクグループ（SBG）は19日、経営難に陥っている米半導体大手インテルに20億ドル（約3千億円）を出資すると発表した。AIなど先端技術への投資を強化する一環で、米国での半導体生産を支援する。孫正義会長兼社長は声明で「半導体はあらゆる産業の基盤だ」と強調した。インテルが新たに発行する普通株式を1株当たり23ドルで取得する契約を結