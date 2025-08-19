バレーボールで世界のトッププレーヤーとなることを目指す石川祐希選手が、そのために必要な三大要素について語りました。バレーボール男子日本代表チームではキャプテンとしてチームを束ねながら、エースとして活躍。さらに1プレーヤーとしては日本人選手として初めて世界最高峰のクラブである「ペルージャ」に入団し、日本人選手として初めて欧州CL制覇も経験しました。さらにネーションズリーグでも、日本人選手として初めて得