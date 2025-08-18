袴田巌さん1966年の静岡県一家4人殺害事件で死刑となり、再審無罪が確定した袴田巌さん（89）の弁護団は18日、国と県を相手取った国家賠償請求訴訟について、請求額を6億円前後とする方針を決めた。関係者への取材で分かった。昨年、再審無罪判決が言い渡された9月26日にも、静岡地裁に提訴する。関係者によると、請求の内訳は、身体拘束された期間に働いて得られたはずの利益の他、不当に拘束され、死刑執行の恐怖にさらされ