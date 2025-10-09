再審無罪の袴田巌さんが国家賠償請求訴訟 請求額は過去最高の6億円に共同通信

再審無罪の袴田巌さんが国家賠償請求訴訟 請求額は過去最高の6億円に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 再審無罪の袴田巌さんが9日、国家賠償請求訴訟を静岡地裁に起こした
  • 再審無罪を巡る国賠訴訟として過去最高という約6億円の損害賠償を請求
  • 弁護団は冤罪に至った責任を問い、経緯の解明を目指す考えだという
