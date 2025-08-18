人生の充実感はどうすれば得られるか。古典教養アカデミー学長の宮下友彰さんは「カントは、昼からビールを飲む行為を『奴隷』的行為だと蔑む一方で、自分を戒め、ビールを飲もうとする欲求をぐっと抑えることこそが、自分の欲望から『自由』になれたということだと説いた」という――。※本稿は、宮下友彰『不条理な世の中を、僕はこうして生きてきた。知っているようで知らない「古典教養の知恵」』（大和出版）の一部を再編集し