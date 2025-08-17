LINE Digital Frontier （東京都品川区）が、LINEヤフーと協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」での2025年上半期の売り上げ上位50作品を紹介する「上半期ランキング2025」を公開しました。調査期間は1月1日〜6月30日までです。「少年・青年マンガ」ランキングの3位は「薬屋のひとりごと〜猫猫の後宮謎解き手帳〜」（小学館）でした。日向夏さんの同名小説を倉田三ノ路さん作画で漫画化。しのとうこさんがキャラ