LINE Digital Frontier （東京都品川区）が、LINEヤフーと協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」での2025年上半期の売り上げ上位50作品を紹介する「上半期ランキング2025」を公開しました。

調査期間は1月1日〜6月30日までです。

「少年・青年マンガ」ランキングの3位は「薬屋のひとりごと〜猫猫の後宮謎解き手帳〜」（小学館）でした。日向夏さんの同名小説を倉田三ノ路さん作画で漫画化。しのとうこさんがキャラクター原案を担当しています。後宮を舞台として、薬師であり“毒見役”となった少女・猫猫が、自身の持つ毒や薬に関する知識を駆使し、宮中で発生するさまざまな難事件を解決していく謎解きエンターテインメントです。

2位は「俺だけレベルアップな件」（piccomics）でした。Chugongさんの韓国小説を漫画化。ハンターと呼ばれる超人的な力に覚醒した人間たちがいる世界を舞台に、人類最弱兵器と呼ばれる低ランクハンターの水篠旬の成長を描いています。

1位は漫画家・つるまいかださんの作品「メダリスト」（講談社）でした。同作は「月刊アフタヌーン」（同）で連載中。夢破れた青年・明浦路司と、見放された少女・結束いのりがフィギュアスケートの世界で“メダリスト”を目指すストーリー。

