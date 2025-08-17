派手な個性と相まってニューヨークで人気を博した新庄剛志photo by Getty ImagesMLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道連載04：新庄剛志届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第４回は、イチローとともに日本人野手として初のメジャーリ